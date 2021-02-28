«الكاثوليكية» تحتفل بذكرى الطوباوي دانيال بروتييـه

احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، الأحد، بذكرى الطوباوي دانيال بروتييـه.وقال الأب وليم عبدالمسيح الفرنسيسكاني: إنه ولد في شمال فرنسا عام 1952، وانضم إلى مجمع الروح القدس المسئول عن الإرساليات، وبعد فترة الاستعداد والتدريب أرسل إلى السنغال في إفريقيا.وعندما اندلعت الحرب العالمية الأولى عام 1914، تم استدعاء الأب بروتييه ككاهن ليعمل في الفريق الطبي الفرنسي الذي يعتني بالجرحى والمحتضرين في الجبهة.أضاف: "كما أسس الأب بروتييه جميعة الاتحاد الوطني لمساعد الجنود الفرنسيين القدامى في جميع الحروب، أيضًا اهتم بالمشردين والأيتام، وتم بناء أماكن عديدة لإيوائهم والاعتناء بهم صحيًا وتعليميًا.توفى الأب بروتييه في مستشفى باريس 28 فبراير 1936.