الأمم المتحدة: 1.3 مليون شخص في ليبيا بحاجة لمساعدات

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين وجود 1.3 مليون شخص في ليبيا بحاجة لمساعدات إنسانية عام 2021.وذكرت المفوضية، اليوم الأحد، أن المساعدات تشمل التعليم، الصحة، الحماية، الطعام، النظافة والصرف الصحي.وفي يونيو 2020 أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي في ليبيا عن إطلاق مشروع للتعاون يهدف إلى إيصال المساعدات الغذائية الطارئة إلى نحو 10 آلاف لاجئ وطالب لجوء، يعانون من انعدام الأمن الغذائي.