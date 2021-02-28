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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

استمرار تصوير «الاختيار 2» وتأجيل مشاهد أحمد مكي لحين تعافيه

الأحد 28/فبراير/2021 - 04:48 م
الاختيار 2
الاختيار 2
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يواصل المخرج بيتر ميمي تصوير مشاهد مسلسل "الاختيار 2"، رغم إصابة أحد أبرز أبطال العمل الفنان أحمد مكي بفيروس كورونا، واضطراره للدخول في عزل منزلي انتظارًا لإجراء مسحة جديدة للتأكد من الشفاء.

وحرص بيتر ميمي على تعديل جدول تصوير الأحداث لتأجيل مشاهد الفنان أحمد مكي لحين تماثله للشفاء، حيث يقوم حاليا بتصوير العديد من المشاهد لبقية فريق العمل وبينهم كريم عبدالعزيز، وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد، إلى جانب الفنان مراد مكرم.

ويتناول العمل بطولات جديدة لرجال الأمن خلال الفترة من 2013 حتى 2020، والذين واجهوا الإرهاب بكل بسالة وقدموا أرواحهم فداء للوطن.

من جهة أخرى، قالت الفنانة إيناس مكي، شقيقة أحمد مكي - في تصريح تلفزيوني - إن شقيقها أجرى مسحة كورونا قبل أسبوع وظهرت النتيجة إيجابية، ولذلك فهو يعزل نفسه في المنزل حاليا، ويخضع لبروتوكول العلاج المقرر، وطلبت من الجمهور الدعاء له بالشفاء العاجل ليعود إلى عمله ومحبيه سريعا.

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