دبلوماسي ألماني: سنبقى بحاجة للغاز الروسي لفترة طويلة

أكد دبلوماسي ألماني أن برلين والدول الأوروبية الأخرى ستبقى بحاجة للغاز الروسي لفترة طويلة، متوقعًا أن يتم إنجاز "السيل الشمالي-2"، رغم معارضة واشنطن.وقال رئيس مؤتمر ميونخ للأمن وولفغانغ إيشينغر، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، الأحد: إن مصير المشروع يتعلق بثلاثة شروط، أولًا يجب على ألمانيا تقديم آلية للوقف الطارئ لعمل الخط، وإعطاء دول الاتحاد الأوروبي الأخرى الفرصة للتأثير على الموقف، متابعًا: "ثانيًا يمكن أن تعرض برلين على بروكسل وواشنطن اتفاقية الطاقة الأوروبية الأطلسية، والتي من شأنها أن تعني الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز تكامل سوق الغاز الأوروبية، وزيادة الدعم لأوكرانيا".أضاف: "يمكن أن تربط ألمانيا إنجاز هذا المشروع بمطالب سياسية، من بينها ما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، وقضية أليكسي نافالني"، مشددًا على أنه مهما كان النهج الذي سيتم اختياره، يجب على برلين تنسيق أعمالها مع المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة والشركاء في أوروبا الشرقية.