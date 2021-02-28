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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

وزارة الداخلية تحتفل باليوم العالمي للحماية المدنية

الأحد 28/فبراير/2021 - 04:47 م
الداخلية
الداخلية
مريم جبل - عمرو المزيدي
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احتفلت أجهزة الحماية المدنية باليوم العالمي لها الموافق الأول من شهر مارس من كل عام، وهو اليوم الذى يصادف ذكرى بدء العمل بميثاق المنظمة الدولية للحماية المدنية بوصفها منظمة دولية حكومية، حيث يهدف الاحتفال إلى إبراز أهداف الحماية المدنية فى حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على البيئة.

تعتبر المنظمة الدولية للحماية المدنية أكبر كيان حكومى يضم أجهزة الحماية المدنية على مستوى العالم، بالإضافة إلى أنها تضم فى عضويتها عدد كبير من الدول العربية، حيث تضم المنظمة فى عضويتها (59) دولة من بينها (19) دولة عربية، كما أن جمهورية مصر العربية عضوًا فى الجمعية العامة للمنظمة بالإضافة إلى عضويتها فى المجلس التنفيذى منذ إنشاء المنظمة، وتشارك الحماية المدنية المصرية بصفة منتظمة فى كافة إجتماعات الجمعية العامة والمجلس التنفيذى للمنظمة.

وانطلاقًا من الاستراتيجية الأمنية المعاصرة التى تتخذها وزارة الداخلية، وترتكز فى أحد محاورها الجوهرية على تطوير وتحديث الإمكانيات المادية والمقومات التقنية الحديثة ومواصلة تهيئة البيئة الوظيفية الخصبة لإطلاق الطاقات البشرية وإرتيادها مدارج الجودة والإتقان، والدفع بأحدث الأجهزة لمواجة كافة التحديات والمخاطر وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل حضارى ومتطور، فقد إضطلعت وزارة الداخلية ممثلة فى الإدارة العامة للحماية المدنية على بناء منظومة حماية مدنية قوية ومتطورة قادرة على الحفاظ على الاقتصاد الوطنى، من خلال اتباع منظومة متوازنة ومتكاملة فنيًا وبشريًا وتنظيميًا، تتسم بالتنسيق والتناغم فيما بينها وبين كافة فروعها الجغرافية، فضلًا عن المتابعة الدورية لمستوى الأداء وتحقيق التواصل المستمر بين المستويات الإشرافية والتنفيذية، مما كان له بالغ الأثر فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتوفير حياة آمنة للمواطنين والحفاظ على الثروات الاقتصادية للبلاد وما تم تحقيقه من إنجازات تنموية عملاقة، وحرصها على المساهمة فى توفير مناخ ملائم للتنمية والاستثمار، تماشيًا مع جهود أجهزة الدولة وخططها نحو التنمية المستدامة.

ومن المقرر أن يأتى الاحتفال السنوى لوزارة الداخلية هذا العام تحت عنوان (حماية مدنية قوية من أجل الحفاظ على الإقتصاد المصرى) بمقر الإدارة العامة للحماية المدنية، لتعزيز الثقة لدى المواطنين فى الخدمات التى تقدمها وزارة الداخلية لحماية المواطنين، وعرض قدرات ومهام أجهزة الحماية المدنية التى تقدمها للمواطنين بشكل سريع وفعال.

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