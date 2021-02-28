«خلافه مع حليم والحب في حياته».. محطات من حياة يوسف شعبان

"حياته"

"مسيرته العلمية"

"مسيرته السينمائية"

"الحب في حياته"

"خلافه مع حليم"

"اعتزاله"

توفى منذ قليل الفنان يوسف شعبان، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وكان قد نُقل قبل أيام لأحد المستشفيات بعد إصابته بفيروس كورونا، ويتواجد حاليا في غرفة العناية المركزة.ولد في حي شبرا بالقاهرة، ووالده مصمم إعلانات مشهور في شركة (إيجبشان جازيت)، تلقى تعليمه الأساسي في مدرسة الإسماعيلية والتعليم الثانوي في مدرسة التوفيقية الثانوية.أجبره أهله على الانضمام لكلية الحقوق في جامعة عين شمس وهناك تعرف على أصدقاء عمره الفنان كرم مطاوع والممثل سعيد عبد الغني والكاتب إبراهيم نافع. وقرر بناء على نصيحة كرم مطاوع الالتحاق بفريق التمثيل في الكلية ثم قدم أوراقه اعتماده في المعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج منها عام ١٩٦٢.بدأ مسيرته السينمائية سنة 1961 في فيلم في بيتنا رجل مع عمر الشريف والمخرج بركات ثم توالت أعماله السينمائية التي تعدت 110 أفلام سينمائية، كان نقيبًا للممثلين لدورتين متتاليتين ابتداء من عام 1997 إلى عام 2003.كان في حياته الخاصة أكثر من قصة حب وزواج، من بينهم الأميرة نادية إسماعيل شيرين ابنة الأميرة فوزية ابنة الملك فؤاد، تزوجها في العام 1971، إلا أن الزواج لم يستمر كثيرًا لأسباب مختلفة، وانفصلا وكانت هناك طفلة نتيجة هذه الزيجة.تزوج شعبان فى المرة الأولى من الفنانة ليلى طاهر، ووقع الانفصال بينهما بعد 4 سنوات وتزوج الفنانة الراحلة سهام فتحي، ولم تدم الزيجة طويلا بسبب أيضا الغيرة الفنية وكانت آخر زيجاته من الكويتية إيمان الشريعان، وأنجب منها زينب ومراد.عام 1967 شارك يوسف شعبان في فيلم "معبودة الجماهير" أمام شادية وهو سبب الخلاف بينه وبين عبد الحليم حافظ، حيث كشف الفنان الكبير في لقاء سابق في "ليالى الكويت"، المذاع عبر قناة دولة الكويت، أن عبدالحليم حافظ كان يرفض مشاركته في الفيلم، فيما أصرت شادية على وجوده في العمل.وكشف أن عبد الحليم في آواخر أيامه طلب مقابلته ليعتذر منه عما فعله معه في فيلم "معبودة الجماهير".في يوم 28 يوليو 2017 أعلن الممثل يوسف شعبان اعتزاله عن الفن بعد أن شارك في بطولة أكثر من 250 عملًا فنيًا.