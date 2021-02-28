محمد هنيدي ينعى يوسف شعبان

حرص الفنان محمد هنيدي على نعي الفنان الراحل يوسف شعبان الذي وافته المنية منذ قليل إثر تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد، عن عمر يناهز 86 عامًا.ونشر "هنيدي" تغريدة له عبر موقع "تويتر"، ونعى الراحل يوسف شعبان قائلًا: "البقاء لله في الفنان الكبير يوسف شعبان.. ربنا يرحمه يا رب ويغفر له".