رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لجنة هندسية لمعاينة العقار المنهار فى منطقة الجمرك بالإسكندرية

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:14 م
العقار المنهار
العقار المنهار
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
طباعة
قررت نيابة الجمرك بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول مصرع رجل وطفلة وإصابه 4 آخرين في انهيار أسقف عقار قديم مكون من 4 طوابق، وتشكيل لجنة هندسية لفحص العقار لبيان سبب الانهيار، وطلب ملف العقار من الحي وسؤال شهود العيان.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الجمرك، يُفيد بورود بلاغ بانهيار عقار بشارع سيدي الجداوي بمنطقة المنشية ووجود متوفين ومصابين.

وانتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار بناء قديم مكون من أرضي و3 طوابق علوية، حوائط حاملة وأسقف خشبية وصادر له قرار هدم حتى سطح الأرض رقم 10 لسنة 2010، ولم ينفذ من قبل السكان، وانهيار أجزاء من السقف والجدران.

أسفر الحادث عن مصرع شخصين هما طفلة 12 سنة، ورجل 48 سنة، وإصابة 4 آخرين من قاطني العقار، تم نقلهم إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم، أنه جارٍ رفع الأنقاض وإزالة الأجزاء الخطرة، فضلًا عن وضع الحواجز الحديدية حول العقار لتأمين المواطنين.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

موضوعات متعلقة

نموذج استرشادى للصف الرابع الابتدائى الترم الأول 2021

نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)

تسريب امتحان «عربي تانية ثانوي» (صور)

«الوطنية للإعلام»: وقف فريق عمل «حلقة المكياج» بنشرة التاسعة وإحالته للتحقيق

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي بعدد من المدارس

image description

انتظام لجان الامتحانات لطلاب الدراسات العليا بجامعة أسيوط

image description

الجمال يتفقد لجان الامتحانات داخل جامعة أسيوط

image description

وكيل صحة دمياط يتابع حملة تطعيم شلل الأطفال

image description

10825 طالبا أدوا امتحاني اللغة العربية والتفاضل بدمياط

الأكثر قراءة

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

السيسى يطمئن على إجراءات استئناف الفصل الجامعى الثانى.. ويوجه بالالتزام بإجراءات سلامة الطلاب

بعد فتح التسجيل.. 5 فئات لها الأولوية لأخذ لقاح كورونا

وفاة الفنان يوسف شعبان عن عمر يناهز الـ89

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

تحرير41 محضر تمويني في حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

منوعات

"لينك الاستعلام".. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2021 الدفعة السادسة والأخيرة

السيطرة على حريق للغابات بمدينة «أشيكاغا» اليابانية

«تغفيلة».. لقاح كورونا في مصر أصلي ولا صيني؟

تردد القنوات التعليمية الجديدة على النايل سات 2021

أيام زمان

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

قصة حرق سهير زكى لـ 20 بدلة رقص

رسالة محمد الموجى للفنانة شادية

موقف محرج للفنان محمود ياسين أثناء تصوير فيلم «امرأة لا تخلع ملابسها»

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
مؤمن المحمدي
مكسب بزرميط
ماجد حبته
ابتزاز على نار هادئة
د.أحمد الخميسى
شخصيات مشهورة.. الأصل والصورة
المزيد

الثقافة

فاطمة الكاشف: موسم ثان من مسرحية «عيلة الفقرى»

«الناشرين المصريين» تناقش خطة تنظيم سلسلة معارض محلية

الثقافى الفرنسى يحتفل باليوم العالمى لحقوق المرأة أونلاين

فتح باب التقديم لمنحة «كاتب مدينة جراتس» بالنمسا