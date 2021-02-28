لجنة هندسية لمعاينة العقار المنهار فى منطقة الجمرك بالإسكندرية

قررت نيابة الجمرك بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول مصرع رجل وطفلة وإصابه 4 آخرين في انهيار أسقف عقار قديم مكون من 4 طوابق، وتشكيل لجنة هندسية لفحص العقار لبيان سبب الانهيار، وطلب ملف العقار من الحي وسؤال شهود العيان.تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الجمرك، يُفيد بورود بلاغ بانهيار عقار بشارع سيدي الجداوي بمنطقة المنشية ووجود متوفين ومصابين.وانتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار بناء قديم مكون من أرضي و3 طوابق علوية، حوائط حاملة وأسقف خشبية وصادر له قرار هدم حتى سطح الأرض رقم 10 لسنة 2010، ولم ينفذ من قبل السكان، وانهيار أجزاء من السقف والجدران.أسفر الحادث عن مصرع شخصين هما طفلة 12 سنة، ورجل 48 سنة، وإصابة 4 آخرين من قاطني العقار، تم نقلهم إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم، أنه جارٍ رفع الأنقاض وإزالة الأجزاء الخطرة، فضلًا عن وضع الحواجز الحديدية حول العقار لتأمين المواطنين.تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.