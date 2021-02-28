قطر تُدين الهجوم الصاروخي ضد السعودية: عملًا خطيرًا يُنافي كل الأعراف

أدانت قطر بأشد العبارات، الهجوم الصاروخي الذي استهدف العاصمة السعودية الرياض، مساء أمس، معتبرة إياه عملًا خطيرًا ضد المدنيين وينافي كل الأعراف والقوانين الدولية.وجددت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها اليوم الأحد، موقف الدوحة الثابت من رفض العنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب.وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء السبت، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، باتجاه العاصمة السعودية الرياض، بالإضافة إلى اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيرة المفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه مدينتي جازان وخميس مشيط.وأشاد المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، العقيد الركن تركي المالكي، بكفاءة القوات الجوية السعودية لصد الهجمات الحوثية، مضيفًا: «قواتنا بذلت جهودًا في شرق اليمن في محاولة لردع المليشيات».