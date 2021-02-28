كندا: إعطاء 1.82 مليون جرعة لقاح ضد كورونا

جرى إعطاء 82ر1مليون جرعة من لقاح ضد فيروس كورونا في كندا حتى الآن، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.ويقدر متوسط معدل التطعيم في كندا بـ 53ألفا و876جرعة لكل يوم، ووفقا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق كندا 8ر2 لتطعيم 75% من تعداد سكانها باللقاح المؤلف من جرعتين.قد بدأ التطعيم في كندا منذ نحو 10 أسابيع، بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في كندا 869 ألفا و347 إصابة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات من جراء الإصابة بمرض "كوفيد 19-" الذي يسببه الفيروس بلغ 21ألفا و961حالة، في حين تعافى من المرض 816ألفا و972من المصابين.وكان فيروس كورونا قد ظهر في كندا منذ عام وخمسة أسابيع.ويشار إلى أنه يتم تحديد عدد جرعات التطعيم وعدد المواطنين الذين تم تطعيمهم وفقا لنوع اللقاح الذي تستخدمه الدولة- ما إذا كان يتألف من جرعة أو جرعتين.