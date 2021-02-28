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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

هل سيقام عزاء للفنان يوسف شعبان؟.. النقابة تجيب

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:07 م
يوسف شعبان
يوسف شعبان
أمير محمد خالد
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كشف عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية عن أنهم حتى الآن لم يقرروا بشكل نهائي إقامة عزاء للفنان الراحل يوسف شعبان، بسبب انتشار فيرس كورونا المستجد، وأنهم سيجتمعون مع أسرة الفنان الراحل لبحث هذه المسألة وأخذ قرار مناسب فيها.

- موعد الجنازة

وستشيع الجنازة صباح الغد من مستشفى العجوزة، وسيتم دفنه في مقابر العائلة الخاصة بالفنان يوسف شعبان في 6 أكتوبر، وقد توفي الفنان الكبير عن عمر يناهز 89 عاما، وذلك بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد منذ عدة أيام، وتم نقله للمستشفى ولكنه لم يستطع مقاومة الفيروس.

يشار إلي الفنان الراحل ولد في 16 يوليو من عام 1931، وبدأ نشاطه الفني عام 1961 وقدم مئات الأعمال السينمائية والدرامية والمسرحية، وكان آخر أعماله مشاركته في فيلم "المشخصاتي 2" مع تامر عبدالمنعم عام 2016.

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