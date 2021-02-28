عزاء الفنان يوسف شعبان.. القرار عقب صلاة الجنازة

أعلنت نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان يوسف شعبان عن عمر يناهز الـ 89 عاما، بعد إصابته مؤخرا بفيروس كورونا، ووضعه في العناية المركزة لمستشفى العجوزة، لتقوم أسرته على تحضيرات الدفنة والتي ستكون بمقابر العائلة.وكشف مصدر بداخل نقابة المهن التمثيلية لـ"الدستور"، أن أسرة الفنان الراحل لم تقرر ما إذا كانت ستعمل عزاء للراحل أم لا، إلا أن ذلك سوف يحدد بعد دفنه مباشرة.وكشف المصدر، أن هناك احتمالية لعدم عمل عزاء للراحل خوفا من فيروس كورونا، وذلك وفق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالفيروس القاتل، علما بأن شعبان قد توفى بهذا المرض.وكتب إيهاب فهمي عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية: "تنعى نقابة المهن التمثيلية وجموع الفنانين النجم الكبير والأستاذ يوسف شعبان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".يوسف شعبان ولد في حي شبرا بالقاهرة 16 يوليو 1931، درس في كلية الحقوق التابعة لجامعة عين شمس بعد رفض عائلته الشديد لانضمامه لكلية الفنون الجميلة، وخلال دراسته الجامعية تعرف على الفنان كرم مطاوع الذي نصحه بالانضمام إلى فريق التمثيل في الكلية، ومن بعدها سحب أوراقه من الكلية وهو في السنة الثالثة لكي يلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية الذي تخرج منه في عام 1962. من أبرز مشاركاته السينمائية: "ميرامار، أم العروسة، للرجال فقط، معبودة الجماهير، مراتي مدير عام"، كما قدّم للتليفزيون العديد من المسلسلات المتميزة، منها: "الشهد والدموع، الوتد، الضوء الشارد، المال والبنون" وغيرها. آخر أعمال يوسف شعبان فيلم "الهرم الرابع" مع أحمد حاتم وتارا عماد وميرهان حسين ومحمود الجندي في عام 2016.