كاتب تركي: مؤتمرات حزب أردوغان تؤدي إلى تفشي كورونا

انتقد الكاتب التركي رحمي توران، اليوم الأحد، صمت وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، ووزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، تجاه استمرار حزب العدالة والتنمية في عقد المؤتمرات، في حين يفرضون الحظر على المواطنين بسبب تفشي فيروس كورونا.وقال توران، الكاتب بجريدة سوزوجو التركية، إن الحكومة التركية لا تصدر أي صوت تجاه مؤتمرات حزب العدالة والتنمية التي تتخللها الموسيقى ويتجمع الآلاف من الناس، في حين تغلقن المطاعم والمقاهي والنوادي وقاعات الأفراح.وأضاف توران، أن الحكومة تسن أسنانها على المواطنين الفقراء ومن يزيد أعمارهم عن 65 عامًا، وتوقع غرامة قدرها 3 آلاف و150 ليرة ضد كل شخص يخالف الحظر، قائلًا: «ليوقعون غرامات على من يتجمعون بمؤتمرات حزب العدالة والتنمية، ليكشرون عن أنيابهم لهم، حقًا لقد أصبحنا دولة ذو معايير مزدوجة، فكيف يمكن منع الوباء بهذه العقلية!».يُذكر أن صحيفة «صباح»، التي يمتلكها سرحات البيرق، شقيق وزير الخزانة والمالية السابق وصهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بيرات البيرق، انتقدت مؤتمرات حزب العدالة والتنمية الجماهيرية في ظل تفشي وباء كورونا.وقال الكاتب التركي محمد بارلاس، في مقاله بعنوان «لجنة العلوم بوزارة الصحة الآن تغني أغنية: ماذا لو جاءت الموجة الثالثة؟»: «بغض النظر عما تقوله اللجنة العلمية أو وزير الصحة فخر الدين قوجة، لا يمكنهم تحمل تكلفة إصابة الحشود المشاركة في مؤتمرات حزب العدالة والتنمية بكورونا، ويلتزم أردوغان الصمت حيال هذه القضية».