«الكلدانية»: الكهنة ينتظرون المعترفين يوميًا في سانت فاتيما

قال الأب بولس ساتي، المُدبر البطريركي للكلدان في مصر، إن الآباء الكهنة ينتظروكم يوميًا في كنيسة العذراء سيدة فاتيما لسماع الاعترافات ولإعطاء المشورة، مؤكدًا أن الكنيسة الكلدانية مستمرة في المشاركة بمركز القديس ألفونس للاعترافات والمشورة الروحية في كاتدرائية بازليك ومزار العذراء سيدة فاتيما.أضاف المتحدث الرسمي للكنيسة الكلدانية، في بيان أن "مركز القديس ألفونس مستمر بخدمة الاعترافات والمشورة طوال أيام الإسبوع في كاتدرائية العذراء سيدة فاتيما".يُشار إلى أن مركز القديس ألفونس هو مركز متخصص في الاعترافات والمشورة الروحية في كاتدرائية بازليك ومزار العذراء سيدة فاتيما، وتم تدشينه بالتعاون مع الرهبانيات الكاثوليكية في مصر بدءًا من يوم الإثنين 21 ديسمبر.