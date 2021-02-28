تحويل كاتدرائية سان جوزيف إلى مزار للكاثوليك في أول جمعة من كل شهر

قال الأب مُراد مجلع الخادم الإقليمي لإقليم العائلة المُقدسة للرهبان الفرنسيسكان الكاثوليك بمصر، إنه بمناسبة السنة المكرسة للقديس يوسف، اختار المطران كلاوديو لوراتى مطران اللاتين بمصر كاتدرائية سان جوزيف كمزار للمؤمنين في الجمعة الأول من كل شهر للاشتراك في القداس الإلهى والتناول والاعتراف والصلاة لنوال الإنعام الخاص بنعمة الغفران الكامل الذى منحه قداسة البابا الفرنسيس في هذا العام المقدس.وأضاف الأب مراد مجلع، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه لذلك تدعو كنيسة سان جوزيف للمشاركة في القداس الاحتفالى الذى سيقام في الجمعة الأولى من كل شهر الساعة السادسة والنصف مساءً، ويترأس القداس أحد الأباء الدومنيكان، والتأمل في رسالة البابا فرنسيس "بقلب أبوى" التى أصدرها بمناسبة الذكرى المائة والخمسين لإعلان القديس يوسف البتول شفيعًا للكنيسة الكاثوليكية في العالم.