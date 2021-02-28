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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة بناء مخالف في قرية «طوة» بالمنيا (صور)

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:25 م
حملة إزالة بالمنيا
حملة إزالة بالمنيا
المنيا ـ على حسين
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أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حالة تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص على خط التنظيم بقرية طوة التابعة لمجلس قروي طوخ الخيل، وتم عمل المعاينة ورد الشيء لأصله والتزم المواطن بالمساحة المحددة بالترخيص، كما أزالت الوحدة المحلية حالة تعد علي أرض زراعية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين

وأوضح العميد محمد صلاح أبو كريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية قامت برفع عدد من اشغالات الطريق،ومخلفات القمامه والاتربة ومخلفات نواتج الاعمال الجاريه ومخلفات قص الاشجار وتسوية طريق سكة تلة، بحي غرب المدينة تمهيدًا لعملية الرصف النهائية، ولانجاز اعمال التجميل والتشجير والبلاط لجانبي الطريق وذلك من خلال العمل المستمر حفاظًا على سلامة وامن المواطنين المترددين من المارة والمركبات بهذا الطريق مشيرا إلي أنه تم رفع6 اشغالات عبارةعن اكشاك بدون ترخيص وابنيه مخالفه علي أرصفة الشوارع المذكوره وتندات وحوامل وحواجز حديديه أعاقت حركة المواطنين وتسببت في تعطيل المرور وتكدس السيارات.

وأكد رئيس المركز أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، برصد كافة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحويل المخالفات للنيابة العسكرية، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية. 

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