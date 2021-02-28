«النواب» يوافق على مشروع قانون تنظيم نقل الدم وتجميع البلازما

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، برئاسة المستشار حنفي جبالي على المادة 14 من مشروع قانون تنظيم نقل الدم وتجميع البلازما.وتقضى المادة (14) من مشروع القانون وفقًا لما انتهى إليه المجلس بأن يكون مركز تجميع بلازما الدم مسئولًا عن الأضرار التى تلحق بالمتبرع أثناء عملية التبرع أو بسببها.وشهدت الجلسة استعراض الدكتور محمد العمارى، مقرر مشروع القانون، تفاصيل التقرير البرلمانى، لافتًا إلى الأسباب التى أدت إلى تقدم الحكومة بمشروع القانون، ومنها أن القانون رقم 178 لسنة 1960 هو القانون الذى ينظم جمع وتخزين الدم ومركباته، ويقرر الاحتياطات الواجب اتخاذها عند التبرع بالدم أو صرفه للجهات التى تطلبه، إلا أن الوعى ببنود هذا القانون كانت غير كافية، بالإضافة إلى الحاجة إلى تطويره؛ فقد كان يفتقد لوجود نظام التنسيق أو الربط بين الجهات المعنية بتوفير الدم، كذلك عدم توافر الردع فى العقوبات المنصوص عليها فى حالة الغش أو الاتجار بأكياس الدم.