رئيس المجلس العالمي للتسامح يزور المركز الكاثوليكي المصري للسينما

زار الشيخ أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، المركز الكاثوليكي المصري للسينما بكنيسة سان جوزيف لللاتين الكاثوليك.والتقى خلال الزيارة الأب مراد مجلع الرئيس الإقليمي للرهبان الفرنسيسكان بمصر، والأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكي للسينما.ورافق «الجروان» خلال زيارته الدبلوماسي خالد المحمود مستشار رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، والصحفية مي حجي منسق الزيارة، وسكرتير المجلس بمصر.قال الأب مُراد مجلع الخادم الإقليمي لإقليم العائلة المُقدسة للرهبان الفرنسيسكان الكاثوليك بمصر، إن المجلس العالمي للتسامح والسلام قد وقّع مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبي اتفاقية فتح مكتب تمثيلي للمجلس في ليبيا؛ بهدف نشر وإعلاء قيم التسامح والسلام في ليبيا والعالم في شتى المجالات وعبر مختلف الوسائل، لا سيما من خلال المنظومة البرلمانية والتعليمية والإعلامية، هذا وقد عرض رئيس المجلس بحث سبل التعاون مع المركز الكاثوليكي للسينما بصفة خاصة لما هو معروف عن العلاقات الإنسانية والزيارات الميدانية التي تتماشى مع توجه المجلس، بل وتطرق الأمر إلى التعاون مع الرهبنة الفرنسيسكانية بصفة عامة بهدف تعزيز التعاون والعمل المشترك من خلال التوصل إلى إطار مشترك للعمل الاجتماعي والميداني.وأضاف الأب مراد مجلع، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه قام رئيس المجلس والوفد المرافق له بزيارة لقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان التي يقام بها مهرجان السينما، وتم إهداء ميدالية المركز التذكارية للوفد خلال الزيارة، كما قام رئيس المجلس بإهداء ميدالية المجلس العالمي للتسامح والسلام للأب بطرس دانيال.