تشييع جثمان الفنان يوسف شعبان غدًا

كشف عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عن أن جنازة الفنان الكبير يوسف شعبان ستقام صباح الغد من مستشفى العجوزة.وأكد في تصريح لـ"الدستور" أن مراسم الدفن ستقام في مقابر العائلة الخاصة بالفنان يوسف شعبان في 6 أكتوبر، وكان الفنان الراحل قد تدهورت حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا ونقله لمستشفى العجوزة ليتوفى، منذ قليل، بعد صراع مع المرض.ولد يوسف شعبان في 16 يوليو من عام 1931 ورحل عن عمر يناهز الـ89 عاما، وبدأ نشاطه الفني عام 1961 وقدم مئات الأعمال السينمائية والدرامية والمسرحية، وكان آخر أعماله مشاركته في فيلم "المشخصاتي 2" مع تامر عبدالمنعم عام 2016.