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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

فاطمة الكاشف: موسم ثان من مسرحية «عيلة الفقرى»

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:26 م
فاطمة الكاشف
فاطمة الكاشف
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قالت الفنانة فاطمة الكاشف بطلة العرض المسرحي "عيلة الفقري"، إنه تقرر عرض المسرحية لموسم ثان بداية من الخميس المقبل.

وقالت فاطمة الكاشف- في تصريحات صحفية- إن قرار عرض العمل لموسم ثان جاء بعد النجاح الذي حققته المسرحية طوال الموسم الأول، مشيرة إلى أنه سيتم افتتاح الموسم الثاني الخميس المقبل على خشبة المسرح العائم بالمنيل.

"عيلة الفقري" من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي بالبيت الفني للمسرح، وبطولة محمد الصاوي، فاطمة الكاشف، أحمد شمس، ماهر محمود، أيمن بشاي، نهاد سعيد، منة المصري، مجدي عبدالحليم، أشرف عبدالفضيل، محمود الهنيدي، إيهاب شهاب، ديكور محمد هاشم، إضاءة عز حلمي، موسيقى وألحان أحمد الناصر، أغنية النهاية كلمات الشاعر بلال إمام، من تأليف أحمد الملواني، ومن إخراج محمد متولي.

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