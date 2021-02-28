رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«المالكي»: النظام الإيراني يُدعم الجماعات الإرهابية في المنطقة

الأحد 28/فبراير/2021 - 04:25 م
مليشيا الحوثي
مليشيا الحوثي
نيفين أشرف
طباعة
قال المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن مليشيا الحوثي تابعة إيدلويجيًا للنظام الإيراني، وتتبع طريقة ممنهجة لاستهداف الأعيان المدنية.

وأضاف «المالكي»، في تصريحات صحفية لشبكة «الإخبارية» السعودية، اليوم الأحد، أن النظام الإيراني يدعم الجماعات الإرهابية في المنطقة، لافتًا إلى أن مطار صنعاء أصبح نقطة عسكرية لإطلاق الصواريخ الباليستية.

وأكد أن هناك تصعيد من قبل الميليشيات الحوثية على المملكة، مشيرًا إلى أن هجمات مليشيا الحوثي تقوض الجهود السياسية المنشودة في اليمن.

وأشاد المتحدث باسم التحالف العربي، بكفاءة القوات الجوية السعودية لصد الهجمات الحوثية، مضيفًا: «قواتنا بذلت جهودًا في شرق اليمن في محاولة لردع المليشيات».

وأوضح أن مليشيا الحوثي لا تلتزم بالقانون الدولي والإنساني وتقع عليها مسؤولية استهداف المدنيين، مشددًا: على أن «نتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين ومحاولات استهدافهم خط أحمر».

موضوعات متعلقة

نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

وفاة الفنان يوسف شعبان عن عمر يناهز الـ89

برعاية السيدة انتصار السيسي.. شروط التقدم لـ جائزة الدولة للمبدع الصغير

نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)

الصور

image description

محافظ دمياط تبحث حل مشاكل أهالي كفر الغوابين

image description

محافظ أسيوط يتفقد لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي بعدد من المدارس

image description

انتظام لجان الامتحانات لطلاب الدراسات العليا بجامعة أسيوط

image description

الجمال يتفقد لجان الامتحانات داخل جامعة أسيوط

image description

وكيل صحة دمياط يتابع حملة تطعيم شلل الأطفال

الأكثر قراءة

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

السيسى يطمئن على إجراءات استئناف الفصل الجامعى الثانى.. ويوجه بالالتزام بإجراءات سلامة الطلاب

بعد فتح التسجيل.. 5 فئات لها الأولوية لأخذ لقاح كورونا

وفاة الفنان يوسف شعبان عن عمر يناهز الـ89

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

تحرير41 محضر تمويني في حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

منوعات

«تغفيلة».. لقاح كورونا في مصر أصلي ولا صيني؟

"لينك الاستعلام".. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2021 الدفعة السادسة والأخيرة

السيطرة على حريق للغابات بمدينة «أشيكاغا» اليابانية

تردد القنوات التعليمية الجديدة على النايل سات 2021

أيام زمان

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

قصة حرق سهير زكى لـ 20 بدلة رقص

رسالة محمد الموجى للفنانة شادية

موقف محرج للفنان محمود ياسين أثناء تصوير فيلم «امرأة لا تخلع ملابسها»

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
مؤمن المحمدي
مكسب بزرميط
ماجد حبته
ابتزاز على نار هادئة
د.أحمد الخميسى
شخصيات مشهورة.. الأصل والصورة
المزيد

الثقافة

وزارة الثقافة تنعى يوسف شعبان: صنع مسيرة فنية مميزة

فاطمة الكاشف: موسم ثان من مسرحية «عيلة الفقرى»

«الناشرين المصريين» تناقش خطة تنظيم سلسلة معارض محلية

الثقافى الفرنسى يحتفل باليوم العالمى لحقوق المرأة أونلاين