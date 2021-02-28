«المالكي»: النظام الإيراني يُدعم الجماعات الإرهابية في المنطقة

قال المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن مليشيا الحوثي تابعة إيدلويجيًا للنظام الإيراني، وتتبع طريقة ممنهجة لاستهداف الأعيان المدنية.وأضاف «المالكي»، في تصريحات صحفية لشبكة «الإخبارية» السعودية، اليوم الأحد، أن النظام الإيراني يدعم الجماعات الإرهابية في المنطقة، لافتًا إلى أن مطار صنعاء أصبح نقطة عسكرية لإطلاق الصواريخ الباليستية.وأكد أن هناك تصعيد من قبل الميليشيات الحوثية على المملكة، مشيرًا إلى أن هجمات مليشيا الحوثي تقوض الجهود السياسية المنشودة في اليمن.وأشاد المتحدث باسم التحالف العربي، بكفاءة القوات الجوية السعودية لصد الهجمات الحوثية، مضيفًا: «قواتنا بذلت جهودًا في شرق اليمن في محاولة لردع المليشيات».وأوضح أن مليشيا الحوثي لا تلتزم بالقانون الدولي والإنساني وتقع عليها مسؤولية استهداف المدنيين، مشددًا: على أن «نتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين ومحاولات استهدافهم خط أحمر».