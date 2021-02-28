مجلس جامعة طنطا يعقد اجتماعه الشهري بحضور محافظ الغربية

عقد مجلس جامعة طنطا اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، بحضور محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، والدكتور ‏الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد عثمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ‏كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات وأعضاء المجلس وأمين عام الجامعة المحاسب أحمد رشاد.في بداية الاجتماع أشاد الدكتور محمود ذكى بالدور الذى تقوم به المحافظة لدعم الجامعة، ووجه رئيس الجامعة الشكر لمحافظ الغربية على جهوده الملموسة في أرجاء المحافظة متمنيًا له التوفيق لتحقيق تطلعات أبناء المحافظة.من جانبه، وجه محافظ الغربية الدعوة لمجلس الجامعة لزيارة مسار العائلة المقدسة بمدينه سمنود، والذى وضع محافظة الغربية على خريطة السياحة العالمية، وكذلك دعم الجامعة لمبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي تهدف إلى تطوير قرى الريف المصري، وكذلك مشاركة الجامعة في إطلاق قوافل توعوية لكافة المشروعات والإنجازات التي تتم على أرض محافظة الغربية.