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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مجلس جامعة طنطا يعقد اجتماعه الشهري بحضور محافظ الغربية

الأحد 28/فبراير/2021 - 04:25 م
مجلس جامعة طنطا
مجلس جامعة طنطا
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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عقد مجلس جامعة طنطا اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، بحضور محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، والدكتور ‏الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد عثمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ‏كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات وأعضاء المجلس وأمين عام الجامعة المحاسب أحمد رشاد.

في بداية الاجتماع أشاد الدكتور محمود ذكى بالدور الذى تقوم به المحافظة لدعم الجامعة، ووجه رئيس الجامعة الشكر لمحافظ الغربية على جهوده الملموسة في أرجاء المحافظة متمنيًا له التوفيق لتحقيق تطلعات أبناء المحافظة.

من جانبه، وجه محافظ الغربية الدعوة لمجلس الجامعة لزيارة مسار العائلة المقدسة بمدينه سمنود، والذى وضع محافظة الغربية على خريطة السياحة العالمية، وكذلك دعم الجامعة لمبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي تهدف إلى تطوير قرى الريف المصري، وكذلك مشاركة الجامعة في إطلاق قوافل توعوية لكافة المشروعات والإنجازات التي تتم على أرض محافظة الغربية.
مجلس جامعة طنطا يعقد اجتماعه الشهري بحضور محافظ الغربية
مجلس جامعة طنطا يعقد اجتماعه الشهري بحضور محافظ الغربية
مجلس جامعة طنطا يعقد اجتماعه الشهري بحضور محافظ الغربية
مجلس جامعة طنطا يعقد اجتماعه الشهري بحضور محافظ الغربية

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