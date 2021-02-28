رئيس وزراء المجر يتلقى لقاح «سينوفارم» الصيني المضاد لكورونا

تلقى رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، اليوم الأحد، اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والذي أنتجته شركة "سينوفارم" الصينية.وكتب أوربان - عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وفقا لصحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني - "تلقيت اللقاح المضاد لكورونا".يذكر أن المجر أطلقت يوم الأربعاء الماضي حملة التطعيم بلقاح "سينوفارم" الصيني ضد فيروس كورونا؛ لتصبح أول دولة في الاتحاد الأوروبي تقوم باستخدامه، وسبق أن تميزت المجر عن باقي دول الاتحاد أيضا باستخدام اللقاح الروسي "سبوتنيك-في".