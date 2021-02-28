محافظ «المركزي» الأسبق يطالب التحقيق في إهدار أردوغان 128 مليار دولار

طالب محافظ البنك المركزي التركي الأسبق، دورموش يلماز، ونائبه، إبراهيم تورهان، اليوم الأحد، بالتحقيق في إهدار الاحتياطي النقدي للبنك المركزي التركي البالغ 128 مليار دولار.وشدد يلماز وتورهان على ضرورة فتح التحقيق لمعرفة مصير الـ128 مليار دولار، مطالبين الحكومة التركية بتوضيح أوجه إنفاق الاحتياطي النقدي. وأكدا أن تلك الأموال سرقت، وفقًا لموقع «سوزجو» التركي.واقترحا إنشاء مجلس الأمة التركي للجنة اقتصادية بحثية، وتحويل جميع المسؤولين إلى التحقيق.وزعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن جزء من الـ128 مليار دولار «المفقودة» وغير المعروف مصيرها، التي تسأل عن مصيرها المعارضة التركية، أنفقت على مكافحة الآثار الاقتصادية التي خلفها وباء كورونا في تركيا.وقال أردوغان: «استخدمنا جزء كبير من التحويلات المالية التي كان كليتشدار أوغلو يسأل عنها على مكافحة الآثار الاقتصادية التي خلفها وباء كورونا في تركيا، حاول البعض استغلال الوباء لنصب الفخاخ الاقتصادية لبلادنا، لم نعط الفرصة لهم، باستخدام كل الأدوات المتوفرة لدينا».