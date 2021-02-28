اللقاء التكويني لخدام كنيسة الأقباط الكاثوليك بكندا

نظم مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية بالقاهرة فعاليات اللقاء التكويني لخدام كنيسة الأقباط بمونتريال بكندا عبر تطبيق زووم، وذلك تحت رعاية الأب أميل راعي الكنيسة، حيث يعد هذا اللقاء هو الأول ضمن سلسلة لقاءات تكوينية قادمة.دار اللقاء حول أساليب يسوع في التعليم والتعليم النشط. بدأ اللقاء بكلمة ترحيب من الأب أميل راعي الكنيسة، والأب الدكتور يونان شحاتة مسئول المكتب، ثم تم التعرف علي الخدام المشاركين، كما قامت الأخت مريام عبدالملاك بإلقاء المحاضرة.تستعد الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، وذلك في الثامن من مارس المُقبل، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.