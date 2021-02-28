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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان: إضافة 70 وحدة عناية مركزة لعلاج كورونا في مستشفيات أثينا

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:27 م
كورونا في اليونان
كورونا في اليونان
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قررت السلطات الصحية اليونانية تحويل 70 غرفة أخرى في مستشفيات أثينا إلى وحدات عناية مركزة متخصصة في علاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتخفيف الضغط على النظام الصحي وسط استمرار ارتفاع معدلات الإصابة.

وقال الأستاذ المساعد بجامعة أثينا اليونانية وأخصائي الرئة يانيس كالومينيدس - في تصريحات أوردتها صحيفة (كاثمريني) اليونانية، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد - إن "علاج حالات الإصابة بالفيروس أدى إلى إجهاد موارد المستشفيات، فيما نفذت بعضها من الغرف المتاحة لاستقبال حالات جديدة.. مضيفا أنه "لا يرى أن الوضع سيتحسن خلال الأسابيع المقبلة".

ومن جانبه، أكد نيكوس كابرافيلوس رئيس وحدات العناية المركزة في إحدى مستشفيات مدينة سالونيك أن انتشار الفيروس مستمر نظرا لتحركات الناس التي لم يتم تقييدها كما ينبغي، مضيفا أنه يتعين على المزيد من الأشخاص العمل من المنزل، ويجب فرض المزيد من القيود في وسائل النقل العام التي تم التقليل من أهميتها في نشر الفيروس، على حد قوله.

يذكر أن اليونان سجلت منذ بداية الجائحة 189 ألفا و831 إصابة بفيروس كورونا، و6 آلاف و468 حالة وفاة ناجمة عنه، بحسب أحدث البيانات الرسمية الصادرة أمس.

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