إصابة النائب العام فى باكستان بكورونا

أصيب النائب العام في باكستان خالد جاويد خان بفيروس كورونا المستجد، وذلك وفق ما أعلن متحدث باسمه.وذكرت قناة (سماء تي في) الباكستانية، اليوم الأحد، أن خان يخضع لعزل ذاتي في منزله عقب ظهور إيجابية نتائج فحص الكشف عن فيروس كورونا الخاص به، في الوقت الذي كان يستعد فيه للسفر إلى الخارج في الثاني من مارس المقبل.وأشارت القناة الباكستانية إلى أنه يجري حاليا عمل فحوصات للكشف عن فيروس كورونا للموظفين في مكتب النائب العام.تجدر الإشارة إلى أن الكثير من السياسيين الباكستانيين، من بينهم وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، قد أعلنوا إصابتهم بالفيروس الذي حصد أرواح أكثر من 12 ألف شخص في باكستان.