وفاة الفنان يوسف شعبان عن عمر يناهز الـ89
الأحد 28/فبراير/2021 - 04:23 م
أمير محمد خالدطباعة
أعلن الفنان عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان الكبير يوسف شعبان عن عمر يناهز الـ89 عاما، وذلك بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد منذ عدة أيام وتم نقله للمستشفى.
يوسف شعبان
ولد في حي شبرا بالقاهرة، وتلقى تعليمه الأساسي في مدرسة الإسماعيلية، والتعليم الثانوي في مدرسة التوفيقية الثانوية، بسبب تفوقه في مادة الرسم قرر الانتساب في كلية الفنون الجميلة، ولكن عائلته رفضت بشدة والتحق بكلية الحقوق في جامعة عين شمس، بدأ مسيرته السينمائية سنة 1961 في فيلم "في بيتنا رجل" مع عمر الشريف والمخرج بركات، ثم توالت أعماله السينمائية التي تعدت 110 أفلام سينمائية.
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