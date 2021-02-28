وفاة الفنان يوسف شعبان عن عمر يناهز الـ89

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ولد في حي شبرا بالقاهرة، وتلقى تعليمه الأساسي في مدرسة الإسماعيلية، والتعليم الثانوي في مدرسة التوفيقية الثانوية، بسبب تفوقه في مادة الرسم قرر الانتساب في كلية الفنون الجميلة، ولكن عائلته رفضت بشدة والتحق بكلية الحقوق في جامعة عين شمس، بدأ مسيرته السينمائية سنة 1961 في فيلم "في بيتنا رجل" مع عمر الشريف والمخرج بركات، ثم توالت أعماله السينمائية التي تعدت 110 أفلام سينمائية.