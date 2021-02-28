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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

«أحد الابن الضال» في كنيسة الروم الأرثوذكس

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:30 م
الأنبا نيقولا أنطونيو
الأنبا نيقولا أنطونيو
جرجس صفوت
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أدلى الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، بتصريح صحفي حول "أحد الابن الضال".

وقال الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ترك الأب ابنه المتمرد يرحل بسهولة، وأعطاه حصّته من الميراث وهو يعرف أنه سوف يبددها، لأن الأب يعلم أن ابنه عندما يعود إلى وعيه ويتذكر بيت أبيه حيث حب أبيه المجاني سيعود إليه".

وأضاف: "المعنى ليس فقط جسديًا تجاه الأب الجسدي الذي أوجدنا في هذه الحياة.، بل أيضًا هو روحي تجاه أبانا الذي في السماوات الذي خلقنا وأعطانا حرية الاختيار. ومن محبته لنا يريدنا أن نخلص. فيَقبل الجميع الذين، من خطيئتهم، ابتعدوا عنه وعادوا إليه تائبين".

وتحتفل حاليًا كنيسة الروم الارثوذكس بأكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، حيث يمتنع الصائمون عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.

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