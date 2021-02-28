كنيسة الروم الأرثوذكس تُحذر من هذا الأمر خلال «الصوم الكبير»

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر: "نحن في بداية زمن الاستعداد للصوم (التريودي) علينا ألا نتقاعس عن الذهاب إلى الكنيسة ونكتفي بمتابعة القداس الإلهي على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى لو كان بواسطة البث المباشر الذي انتشر بشكل كبير بسبب وباء كورونا".وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، الوكيل البطريركي للشئون العربية، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لأن في الكنيسة نحيا القداس الإلهي بمشاركتنا فيه جسديًا ووجدانيًا وروحيًا، أما جسديًا فلوجودنا الحاضر في الكنيسة، وأما وجدانيًا فلمشاركتنا بعضنا البعض، وأما روحيًا فلأننا نرتفع عن الأفكار البشرية ونتجه نحو السماء".وتابع: "كما أنه في الكنيسة نتناول جسد ودم الرب يسوع المسيح نفسه، لننال مغفرة الخطايا والحياة الأبدية. والذي يُناوِل الأسقف والكاهن والمؤمنين هو يسوع المسيح. كما يقول القائم بالخدمة قبل التناول: "أيها الرب يسوع المسيح إلهنا أصغ من مسكنك المقدس ومن عرش ملكك وهلم لتقديسنا أيها الجالس في الأعالي مع الآب والحاضر ههنا معنا غير المنظور، وارتضي أن تناولنا بيدك العزيزة جسدك الطاهر ودمك الكريم وبنا لكل شعبك".وأكمل: "وعندما يتناول يقول الأسقف القائم بخدمة القداس الإلهي يقول: "أنا الحقير في رؤساء الكهنة (فلان) يُناوَل لي (وليس "أتناول") جسد ربنا ومخلصنا يسوع المسيح لغفران الخطايا وللحياة الأبدية على اسم الآب والابن والروح القدس. آمين". وكذلك يقول الكاهن إن كان هو قائم بخدمة القداس الإلهي.واستطرد: "وكذلك عندما يُناوِل الأسقف أو الكاهن المؤمنين لا يقول: "أُناوِل" (بضم الألف وكسر الواو) بل يقول "يُناوَل"، وذلك بقوله: "يُناوَل عبد الله، أو عبدة الله، (فلان) جسد ودم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لغفران الخطايا وللحياة الأبدية. آمين".