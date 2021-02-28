«ده أنا اللي أخاف منك».. قصة موقف جمع عائشة الكيلاني بعادل إمام

هى الفنانة التي لعبت أدوارًا متميزة، برعت في التمثيل أمام عمالقة السينما، جسدت العديد من المشاهد مع عادل إمام، طلبها الزعيم لتقوم بتجسيد أدوار معه في أعماله الفنية، لتحدث بينهم مواقف مضحكة، وفي ذكرى ميلادها نرصد حكايتها مع الفنان الكبير عادل إمام.على الرغم من أن الفنانة عائشة الكيلاني لم تظهر في فيلم "الإرهاب والكباب" سوى في مشهدين اتسما بالبساطة إلا أنها استطاعت أن تترك بصمة خفيفة الظل في هذا الفيلم، ولم تلتق عائشة في "الإرهاب والكباب" بالزعيم في أي مشهد بالفيلم الذي عرض 1992، إلا أن نجاحها وتميزها في مشاهدها القليلة، جعلت عادل إمام يطلبها في العام التالي في فيلم المنسي لتجسد خلاله شخصية شقيقته وزوجها الذي جسد دوره صلاح عبدالله.وقبل تصوير مشاهدها في "المنسي" رأها من بعيد عادل إمام، وعندما علم أنها الفنانة عائشة الكيلاني مازحها بقوله: "مش معقولة في أي مرة بشوفك لازم ألاقيكي مختلفة" وعبرت له عن قلقها الشديد من التمثيل أمامه، فرد عليها الزعيم بطريقه كوميدية "ده أنا اللي أخاف منك".