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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا نيقولا يكشف كواليس أحدث لقاءات مجلس كنائس الشرق الأوسط

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:43 م
الأنبا نيقولا أنطونيو
الأنبا نيقولا أنطونيو
جرجس صفوت
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قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر: عقدت اللَّجنة التنفيذيَّة في مجلس كنائس الشرق الأوسط اجتماعًا عن بعد عبر تطبيق زوم، تماشيًا مع التدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا وضمّ جميع الأعضاء من مصر وفلسطين والأردن وسورية والعراق والكويت وإيران وقبرص ولبنان.

وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو الوكيل البطريركي للشئون العربية، في بيان رسمي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": حضر الاجتماع أصحاب الغبطة البطريرك يوحنا العاشر رئيس العائلة الأرثوذكسيّة الذي ترأس الجلسة الافتتاحية، قداسة البطريرك مار أغناطيوس أفرام الثاني رئيس العائلة الأرثوذكسيّة الشرقيّة، قُدس القسّ الدكتور حبيب بدر رئيس العائلة الإنجيليّة الذي ترأس الجلسة الثانيّة، كما ترّأس سيادة المطران بولس صيّاح الجلسة الختاميّة ممثلًا غبطة البطريرك الكاردينال مار لويس رافائيل ساكو رئيس العائلة الكاثوليكيّة الذي تغيّب لانشغاله بتحضيرات زيارة قداسة البابا فرنسيس إلى العراق. كما حضر أعضاء اللجنة التنفيذيّة وفريق عمل الأمانة العامّة وعدد من مدعوي الأمين العام د. ميشال أ. عبس.

وتابع: "بعد اكتمال النصاب القانوني وافق أعضاء اللّجنة على جدول أعمال الإجتماع ومحضر اجتماع الجلسة السابقة التي انعقدت في بكركي - لبنان في 18 سبتمبر 2020، انطلقت أعمال الاجتماع بعرض الأمين العام د. عبس لمشاريع المجلس الحالية وإنجازات دوائره. كما طرح الإطار المستقبلي لخطة عمله بعد بلورتها بناءً على المناقشات التي جرت مع الهيئات الداعمة وملاحظاتها. من ثم عرضت المديرة المالية للمجلس التَّقرير المالي السنوي للعام 2020.

وأكمل: "في الاجتماع أيضًا أقرّت اللجنة بالإجماع تعيين قدس الأب نقولا بسترس أمينًا عامًا مشاركًا للمجلس عن العائلة الكاثوليكيّة. والأب بسترس هو رئيس معهد القديس بولس للفلسفة واللّاهوت في حريصا- لبنان، وفي الختام أوصى الحاضرون بضرورة تعزيز دور كنائس الشرق الأوسط في التوعية على مواجهة خطر فيروس كورونا (كوفيد–19) والإسهام في حملات تشجيع الناس على أخذ اللقاح ضد الفيروس وتحصينهم من العدوى القاتلة الى حين الوصول إلى مرحلة مناعة القطيع.

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