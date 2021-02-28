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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

مطران طنطا للروم يزور القاهرة ويصلى القداس بالظاهر

الأحد 28/فبراير/2021 - 04:39 م
الأنبا نيقولا أنطونيو
الأنبا نيقولا أنطونيو
جرجس صفوت
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قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إنه ترأس القداس الإلهي في كنيسة رؤساء الملائكة بمنطقة الظاهر بالقاهرة.

وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، الوكيل البطريركي للشئون العربية، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن بمساعدة المتقدم في الكهنة الأب يوسف دروس.

وتحتفل حاليا كنيسة الروم الأرثوذكس، بأكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، حيث يمتنع الصائمون عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، حتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.

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