مطران طنطا للروم يزور القاهرة ويصلى القداس بالظاهر

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إنه ترأس القداس الإلهي في كنيسة رؤساء الملائكة بمنطقة الظاهر بالقاهرة.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، الوكيل البطريركي للشئون العربية، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن بمساعدة المتقدم في الكهنة الأب يوسف دروس.وتحتفل حاليا كنيسة الروم الأرثوذكس، بأكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، حيث يمتنع الصائمون عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، حتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.