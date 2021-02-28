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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل 6 أشخاص جراء إطلاق قوات الأمن في ميانمار الرصاص على المتظاهرين

الأحد 28/فبراير/2021 - 04:13 م
متظاهرين ميانمار
متظاهرين ميانمار
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قُتل 6 أشخاص على الأقل اليوم الأحد، جراء إطلاق قوات الأمن في ميانمار الرصاص الحي على المتظاهرين المحتجين على الانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش في الأول من فبراير.

وذكرت قناة (فرانس 24) أن النظام العسكري الحاكم في البلاد منذ الانقلاب يواصل حملة قمع المتظاهرين، كما صعّد استخدام القوة خلال عطلة نهاية الأسبوع ضد الاحتجاجات الضخمة التي تطالبها بالتخلي عن السلطة وإطلاق سراح الزعيمة المدنية أونج سان سو تشي.

كان عناصر الشرطة والجيش قد استخدموا الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين خلال الأسابيع الأخيرة في محاولة لوقف حملة العصيان المدني، مع استخدام الذخيرة الحية في بعض الحالات.

وصباح اليوم، احتشدت أعداد كبيرة من القوات الأمنية من أجل تفريق متظاهرين تجمعوا في أجزاء مختلفة من البلاد استجابة لدعوات عبر الإنترنت للنزول إلى الشوارع مرة أخرى.

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