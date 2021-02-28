مجلس عمداء جامعة المنيا يتابع أعمال الامتحانات بالفصل الدراسى الأول

عقد اجتماع لمجلس عمداء جامعة المنيا برئاسة الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس الجامعة، اليوم، وبحضور الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات والمدير التنفيذي للمعلومات، وأمين عام الجامعة.شدد الاجتماع على التأكيد على اتباع كل الإجراءات الاحترازية المعمول بها بالجامعة ومتابعة الموقف التنفيذي لخطتها الشاملة التي أعدتها لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع كليات الجامعة العشرين، فضلًا عن تعزيز الجهود والتكامل بين جميع قطاعات الجامعة المختلفة، والوقوف على آخر التطورات والاستعدادات لاستئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني من خلال آليات نمط التعليم الهجين، والذي من المقرر له أن يبدأ عقب انتهاء الامتحانات مباشرة.وأكد الدكتور مصطفى عبد النبي على أعضاء المجلس، خلال الاجتماع، على المتابعة المستمرة لتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية والتعقيم والتطهير داخل الحرم الجامعي، مشددًا على حظر التجمعات وتكدس الطلاب، سواء على بوابات الجامعة أو بالكليات، ومغادرة الطلاب الحرم الجامعي فور انتهاء امتحاناتهم، وكذلك مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب طبقا للمسافات المقررة، وتواجد الأطقم الطبية بجميع اللجان داخل الكليات وعلى البوابات الرئيسية لمتابعة الحالة الصحية للطلاب.