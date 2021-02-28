رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مدبولى: تكليف وزارة التضامن بالإسراع فى تأثيث الوحدات السكنية

الأحد 28/فبراير/2021 - 04:34 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمد إبراهيم
طباعة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بمحافظة القاهرة، وذلك بحضور كل من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب المحافظ، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن هناك متابعة تتم بصورة دورية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لكل المشروعات التنموية والخدمية التي يجرى تنفيذها في محافظة القاهرة، خاصة مشروعات تطوير المناطق العشوائية، موجها الشكر في هذا الصدد لوزارة الداخلية، ممثلة في مديرية الأمن، وكذا محافظة القاهرة، على الجهود المبذولة لإزالة المناطق العشوائية، وإعادة تسكين أهالي هذه المناطق في المشروعات السكنية اللائقة، التي تقوم الدولة بتنفيذها.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تم تكليف وزارة التضامن الاجتماعي بالإسراع في تأثيث الوحدات السكنية التي تم الانتهاء من تشييدها، لتسكين المستحقين من أهالينا سكان المناطق العشوائية في أقرب وقت ممكن.

وخلال الاجتماع، اطلع رئيس الوزراء على موقف الإزالات الخاصة بالمباني المتعارضة مع أعمال تطوير الطريق الدائري حول إقليم القاهرة الكبرى، مشيرا إلى أنه تم التوجيه بتوفير اعتمادات مالية بقيمة 500 مليون جنيه لصرف التعويضات المطلوبة؛ بحيث يتم الإسراع في تنفيذ تلك الإزالات، وتعويض المستحقين.

ونوّه المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع شهد استعراض موقف تنفيذ مشروع "أرض الخيالة"، والذي يقع في حي البساتين بجنوب محافظة القاهرة، والذي يشمل 2525 وحدة سكنية على مساحة أرض تبلغ نحو 40 فدانا، ويشمل كل الخدمات المطلوبة، والتي تتمثل في إقامة مركز طبي، ومركز شباب، ومجمع مدارس، وحدائق وأسواق؛ وذلك لتحقيق الاستقرار الكامل للمواطنين المنقولين إليها.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

نماذج استرشادية للصف الثاني الإعدادي 2021

وفاة الفنان يوسف شعبان عن عمر يناهز الـ89

تسريب امتحان «عربي تانية ثانوي» (صور)

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي بعدد من المدارس

image description

انتظام لجان الامتحانات لطلاب الدراسات العليا بجامعة أسيوط

image description

الجمال يتفقد لجان الامتحانات داخل جامعة أسيوط

image description

وكيل صحة دمياط يتابع حملة تطعيم شلل الأطفال

image description

10825 طالبا أدوا امتحاني اللغة العربية والتفاضل بدمياط

الأكثر قراءة

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

السيسى يطمئن على إجراءات استئناف الفصل الجامعى الثانى.. ويوجه بالالتزام بإجراءات سلامة الطلاب

بعد فتح التسجيل.. 5 فئات لها الأولوية لأخذ لقاح كورونا

وفاة الفنان يوسف شعبان عن عمر يناهز الـ89

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

تحرير41 محضر تمويني في حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

منوعات

"لينك الاستعلام".. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2021 الدفعة السادسة والأخيرة

السيطرة على حريق للغابات بمدينة «أشيكاغا» اليابانية

«تغفيلة».. لقاح كورونا في مصر أصلي ولا صيني؟

تردد القنوات التعليمية الجديدة على النايل سات 2021

أيام زمان

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

قصة حرق سهير زكى لـ 20 بدلة رقص

رسالة محمد الموجى للفنانة شادية

موقف محرج للفنان محمود ياسين أثناء تصوير فيلم «امرأة لا تخلع ملابسها»

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
مؤمن المحمدي
مكسب بزرميط
ماجد حبته
ابتزاز على نار هادئة
د.أحمد الخميسى
شخصيات مشهورة.. الأصل والصورة
المزيد

الثقافة

فاطمة الكاشف: موسم ثان من مسرحية «عيلة الفقرى»

«الناشرين المصريين» تناقش خطة تنظيم سلسلة معارض محلية

الثقافى الفرنسى يحتفل باليوم العالمى لحقوق المرأة أونلاين

فتح باب التقديم لمنحة «كاتب مدينة جراتس» بالنمسا