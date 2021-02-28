2800 إصابة بكورونا فى رومانيا

سجلت رومانيا 2800 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكر راديو "رومانيا الدولي" اليوم الأحد أن العدد الكلي للإصابات بالفيروس في البلاد تجاوز الـ801 ألف إصابة، بينما بلغ العدد الكلي للوفيات المرتبطة بالإصابة بالمرض 20 ألفًا و350 حالة وفاة.ووصلت نسبة الشفاء من "كوفيد-19" 90 بالمائة، فيما يرقد 1000 مريض بالفيروس في وحدات الرعاية المركزة لتلقي العلاج اللازم.وتستمر حملة التطعيم في رومانيا، حيث تم إعطاء ما يصل إلى 1.5 مليون جرعة من اللقاح المضاد بالفيروس، حتى الآن، كما تلقى أكثر من 900 ألف شخص اللقاحات المطورة من شركات "فايزر- بيونتك" الأمريكية- الألمانية و"أسترازينيكا" البريطانية السويدية و"موديرنا" الأمريكية.