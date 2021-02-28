أحمد بدير: مسلسل «المداح» تراجيدي وسعيد بمشاركتي فيه

يشارك الفنان أحمد بدير، في بطولة مسلسل "المداح" مع الفنان حمادة هلال، والمقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل.وقال الفنان الكبير في تصريح لـ"الدستور" إنه بدأ تصوير أولى مشاهده ضمن العمل، الذي يجسد خلاله دور والد حمادة هلال وهو شخ مسالم وطيب ويساعد ابنه دائما وينقذه من الوقوع في المشاكل كما أن ابنه يرث منه موهبة الإنشاد، مشيرًا إلى أن أحداث العمل بعيدة تمامًا عن الكوميديا وتدور في إطار اجتماعي مشوق مؤكدًا أنه مسلسل تراجيدي، معربًا عن سعادته الشديدة للمشاركة في بطولة العمل متمنيًا أن ينال إعجاب جمهوره.و المسلسل يشارك في بطولته كل من، نسرين طافش، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، صبحى خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر وآخرين، ومن سيناريو وحوار أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، ومدير تصوير كريم عاشور، ومن إخراج أحمد سمير فرج.