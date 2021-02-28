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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن يدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية فى المسجد الأقصى

الأحد 28/فبراير/2021 - 04:26 م
المسجد الأقصى
المسجد الأقصى
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أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية استمرار الانتهاكات في المسجد الأقصى المبارك، وآخرها سماح الشرطة الإسرائيلية لمئات المتطرفين باقتحام المسجد.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز- في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم الأحد- أن اقتحامات المتطرفين تحت حماية الشرطة تعد انتهاكًا صارخًا للوضع القائم القانوني والتاريخي والقانون الدولي والتزامات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية المحتلة، وفق القانون الدولي.

وشدّد الفايز على أن المسجد الأقصى المبارك "الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا" هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشئون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كل شئون الحرم وتنظيم الدخول إليه، مطالبا السلطات الإسرائيلية بوقف الانتهاكات واحترام الوضع القائم القانوني والتاريخي واحترام سلطة إدارة أوقاف القدس.

كما طالب المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته للضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات والاستفزازات المستمرة في الحرم الشريف.

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