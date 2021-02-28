في عيد ميلادها.. كيف غيرت عائشة الكيلاني ملامحها؟

"تغيبها عن الشاشة بسبب عمليات التحميل"

"شد الوجه ونقصان الوزن"

"تجميل أسنانها"

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة عائشة الكيلاني، التي كانت تعرف بخفه ظلها، وروحها الخفيفة، وهي من أبرز الكوميدينات في عصرها، حيث كانت طلتها تثير جمهورها من الضحك، وكلمتها في عالم الفن محفوظه بين جمهورها.- خضعت عائشة الكيلاني للعديد من عمليات التجميل في جسمها، حيث تغيبت عن الشاشة لفترة وعند عودتها ظهرت بشكل مختلف لها غير في ملامح وجهها وجسمها الكثير، فعندما ننظر اليها لا نستطيع معرفتها مقارنه بالماضي.- صرحت خلال لقاء لها في برنامج "هنا العاصمة" مع الإعلامية لميس الحديدي، وقالت إنها تناولت دواءً به مادة الكورتيزون، فزاد وزنها كثيرًا وتغيرت ملامحها، فخضعت لعدد من عمليات التجميل، منها عملية تجميل مثل شد الوجه، وعملية لإنقاص الوزن.قالت ساخرة من نفسها إنها خضعت لعملية تجميل في أسنانها للتخلص من خارج الأسنان، وأضافت أنها لم تخضع لعملية تجميل في فمها لأنها تعتبر أن "فمها" أجمل ما فيها.