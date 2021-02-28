محافظ الغربية يشهد انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

شهد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم، إطلاق فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمركز الطبي بشارع سعيد، وذلك بحضور الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، الذي أوضح أن الحملة تستهدف 721 ألف و160 طفلا، من خلال 1442 فرقة طبية داخل 267 وحدة، وبإشراف 91 إدارة بإجمالي 40709 زجاجات.وتأتي هذه الحملة ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان، للحفاظ على مصر خالية من المرض، وذلك في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للنهوض بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.