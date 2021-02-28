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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يشهد انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

الأحد 28/فبراير/2021 - 04:06 م
محافظ الغربية
محافظ الغربية
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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شهد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم، إطلاق فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمركز الطبي بشارع سعيد، وذلك بحضور الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، الذي أوضح أن الحملة تستهدف 721 ألف و160 طفلا، من خلال 1442 فرقة طبية داخل  267 وحدة، وبإشراف 91 إدارة بإجمالي 40709 زجاجات.

وتأتي هذه الحملة ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان، للحفاظ على مصر خالية من المرض، وذلك في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للنهوض بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

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