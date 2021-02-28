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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الأولى من نوعها.. طرح المرحلة الثانية للمنطقة الاستثمارية بميت غمر

الأحد 28/فبراير/2021 - 04:37 م
الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار
حسن كامل
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تفقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار المنطقة الاستثمارية بميت غمر، بحضور عدد من المستثمرين وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة.

وأوضح "عبدالوهاب"، أنه تم طرح المرحلة الثانية للمنطقة الاستثمارية بميت غمر، والتي تعد أول منطقة استثمارية متخصصة في الصناعات المعدنية والهندسية في محافظة الدقهلية، مشيرًا إلى أن العمل داخل المناطق الاستثمارية يتمتع بمميزات عديدة أهمها إصدار كل الموافقات والتراخيص من الهيئة العامة للاستثمار بإجراءات ميسرة.

وقال إن التوسع في إقامة المناطق الاستثمارية في محافظات مصر جاء تلبية للطلبات المتزايدة من جانب المستثمرين على الاستثمار وفقا لهذا النظام، ما يُساهم في دعم جهود الدولة للتنمية المتكاملة، ولإتاحة المزيد من فرص العمل.

وأشار خلال اجتماعه مع مستثمري مدينة ميت غمر، ردا على بعض استفسارات الحضور، إلى أنه تم إقرار حوافز لمستثمري المنطقة، من شأنها تشجيع وزيادة الاستثمارات بها منها منح المشروعات فترة سماح لمدة (6) أشهر، موضحا أن مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية يصدر تراخيص مزاولة النشاط ويقدم كل الخدمات والتيسيرات والإعفاءات بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

ولفت إلى قيام هيئة الاستثمار بالتنسيق مع البنوك الحكومية المختلفة من أجل تيسير إتاحة التمويل للمستثمرين بالمنطقة الاستثمارية، مؤكدًا تحرك الهيئة على عدة محاور للمساهمة في زيادة الاستثمارات الخاصة والنهوض بالاقتصاد، من خلال حزمة إجراءات وتيسيرات يتم تقديمها وفقا لأنظمة استثمار متنوعة تناسب مختلف متطلبات المستثمرين.

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