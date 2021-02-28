تحرير 13 مخالفة تموينية للمخابز البلدية فى حملة ببنى مزار

نظمت إدارة تموين بني مزار شمال محافظة المنيا حملة تموينية ورقابية على المخابز البلدية لمتابعة التزام أصحاب المخابز بإنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والالتزام بالإجراءات الاحترازية، تم خلالها تحرير 13 مخالفة متنوعة.قال عصام سيد، مدير إدارة تموين بني مزار، إنه بناء على تعليمات الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنيا، وبإشراف محمود أحمد فؤاد، مدير الرقابة التموينية، تم المرور على المخابز البلدية بدائرة مكتب تموين بني علي لمتابعة مدى التزامها باللوائح والقوانين، وذلك عن اليوم ٢/٢٨/ ٢٠٢١، حيث ضمت الحملة كلا من مدير مكتب تموين بنى على وعاشور رجب عثمان وعبدالنعيم أحمد محمد وأسامة علي محمد مفتشي التموين، وأسفرت الحملة عن تحرير عدد ١٣ مخالفة متنوعة للمخابز البلدية.وأوضح سيد أن المخالفات تنوعت ما بين نقص وزن وعدم وجود ميزان حساس سليم ولوحة مواعيد واستخراج بون صرف للمواطنين، وعدم نظافة أدوات العجين، وتم تحرير المحاضر اللازمة لهم، وإحالة المحاضر للنيابة العامة للتحقيق معهم.