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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الإسكندرية ومدير الأمن يشهدان فعاليات اليوم العالمي للحماية المدنية

الأحد 28/فبراير/2021 - 04:03 م
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
هبه عويضه
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شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، فعاليات "اليوم العالمي للحماية المدنية" للاحتفاء بالدور العظيم الذي تقوم به الحماية المدينة في الإسكندرية بمقر إدارة الحماية المدينة بمنطقة كوم الدكة.

شارك في فعاليات الاحتفال؛ اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، والعميد محمد الحلو، مدير إدارة الحماية المدينة بالإسكندرية.

وأكد محافظ الإسكندرية على الدور الفعال الذي تقدمه الحماية المدينة في العديد من الأحداث التي شهدتها محافظة الإسكندرية، مشيرا إلى أن هذا اليوم يعتبر تجسيدا رمزي للتضحيات التي يقدمها رجال الحماية المدينة وتذكيرا ببطولاتهم الكبيرة، كما ووجه الشريف الشكر لرجال الحماية المدينة ومديرية أمن الإسكندرية على كل ما يبذلوه من مجهودات، مؤكدا إن احتفالنا بـ"اليوم العالمي للحماية المدنية" هو أقل تقديرا وتكريمًا نستطيع أن نقدمه إلى رجال الحماية المدنية البواسل، لما يقدمونه من جهد ملموس وملحوظ في العمل تحت ظروف عصيبة.

وتفقد المحافظ ومدير الأمن؛ اصطفاف معدات الحماية المدينة وتأكد من جاهزيتها وعملها بشكل فعال خلال وقوع أي حادث، مشيرا بأنه تم التعاقد على شراء معدات جديدة من بينها أكبر سيارة في الوطن العربي يمكنها أن تصل إلى ارتفاع ٤٦ متر تقريبًا، لتتمكن معدات الحماية المدنية من الوصول إلى مباني ذات ارتفاعات كبيرة، واتمام عمليات الإنقاذ، مؤكدا أنه يجب أن تتوفر المساحة الكافية للمعدات لتقوم بعملها دون مواجهة أي صعوبات.
محافظ الإسكندرية ومدير الأمن يشهدان فعاليات اليوم العالمي للحماية المدنية
محافظ الإسكندرية ومدير الأمن يشهدان فعاليات اليوم العالمي للحماية المدنية
محافظ الإسكندرية ومدير الأمن يشهدان فعاليات اليوم العالمي للحماية المدنية
محافظ الإسكندرية ومدير الأمن يشهدان فعاليات اليوم العالمي للحماية المدنية
محافظ الإسكندرية ومدير الأمن يشهدان فعاليات اليوم العالمي للحماية المدنية
محافظ الإسكندرية ومدير الأمن يشهدان فعاليات اليوم العالمي للحماية المدنية
محافظ الإسكندرية ومدير الأمن يشهدان فعاليات اليوم العالمي للحماية المدنية
محافظ الإسكندرية ومدير الأمن يشهدان فعاليات اليوم العالمي للحماية المدنية
محافظ الإسكندرية ومدير الأمن يشهدان فعاليات اليوم العالمي للحماية المدنية
محافظ الإسكندرية ومدير الأمن يشهدان فعاليات اليوم العالمي للحماية المدنية

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