سامي مغاوري: سعيد بمشاركتي في «الحرير المخملي» وأحداثه مشوقة

أعرب الفنان سامي مغاوري، عن سعادته بالمشاركة في مسلسل "الحرير المخملي" الذي يخوض بطولته نخبة من نجوم الفن، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يعرض خارج السباق الرمضاني.وأضاف الفنان في تصريح لـ"الدستور" أنه بدأ تصوير مشاهده خلال الأيام الماضية داخل موقع العمل في فيلا بكفر حكيم في الجيزة، مشيرًا إلى أن أحداث العمل مشوقة ومثيرة وتحمل العديد من الأحداث التي تجذب المشاهد من البداية حتى النهاية، متمنيا أن ينال إعجاب الجمهور.و "الحرير المخملي" يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم منهم النجم مصطفى فهمى، داليا مصطفى، أحمد وفيق، هالة فاخر، طارق صبري، أحمد سعيد عبد الغني، أحمد جمال سعيد، إسلام جمال، هاجر الشرنوبي، مها أبو عوف، دنيا عبدالعزيز، محمد الصاوي، يسرا المسعودي، بسمة ماهر، رضوى جودة، كريم الحسيني وآخرون.العمل من إنتاج شركة سكيرمو ميديا للإنتاج الفني، ومدير تصوير تامر جوزيف، وإشراف على الكتابة السيناريست أمين جمال، ومن سيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، وشادي أسعد وحمدي التايه، وإخراج أحمد حسن.