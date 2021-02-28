«7 فئات».. تعرف على الممنوعين من التطعيم بلقاح كورونا

فتحت وزارة الصحة اليوم الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل للتطعيم بلقاح كورونا، إلا أنه رغم ظهور اللقاح الجديد للوقاية من خطر كورونا، فإن وزارة الصحة أكدت أن هناك فئات ممنوعة من تناول لقاح كورونا.وهم كالآتي:1- الذين تقل أعمارهم عن ١٦ عاما.2- المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية.3- الذين تلقوا مؤخرًا أو يخططون لتلقي تطعيم آخر قريبًا.4- الحوامل5- المرضعات6- المصابون بالحساسية7- الذين خضعوا لعمليات البوتكس والفيلر.