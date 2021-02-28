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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني يتقدم بطلب إحاطة لانتشار ظاهرة القمامة والنفايات

الأحد 28/فبراير/2021 - 04:01 م
النائب أحمد مهني
النائب أحمد مهني
عائشة حسن
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تقدم النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب الحرية المصري، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن استمرار ظاهرة انتشار القمامة والنفايات والمخلفات بالشوارع والميادين العامة.

وقال مهني، خلال طلب الإحاطة، إن قضية إلقاء القمامة والنفايات المخلفات بكافة أنواعها في الشوارع والأماكن والميادين العامة ونظافة الشوارع ما زالت تطرح نفسها بقوة خاصة في الأونة الحالية مع تراكم تلال القمامة فى أغلب الشوارع، والتى تتحول إلى بؤر لكافة أنواع الحشرات والقوارض والزواحف.

وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه على الرغم من صدور القرار بقانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة المُعدل بالقانون رقم 106 لسنة 2012، الذي تضمن تغليظ العقوبات، إلا أنه حتى هذه اللحظة لا زالت تعاني معظم مناطق ومحافظات الجمهورية من تلك الأزمة الكبيرة.

وأشار نائب رئيس حزب الحرية المصري، إلى أنه بالبحث في أبعاد وملابسات الأمر توصلنا إلى أن من ضمن أسباب تفاقم تلك الأزمة على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

1. عدم تفعيل منظومة الجمع السكني بشكل تام على الرغم من تحصيل رسوم تلك الخدمة بشكل شهري على فاتورة استهلاك الكهرباء.
2. عدم وجود "صناديق" خاصة بجمع النفايات والمخلفات والقمامة بالشوارع والميادين بشكل كافي، مما يزيد من احتمالية إلقائها بالشوارع كما هو الحال.
3. عدم وجود رقابة حقيقية على تلك الأفعال أو تطبيق فعلي لنصوص العقوبات الخاصة بذلك الفعل المخالف على من يقوم بإرتكابه.

وطالب البرلماني، الحكومة باتخاذ ما يلزم من إجراءات حاسمة ورادعة لمن يقوم بذلك الفعل المخالف بإلقاء القمامة أو المخلفات بكافة أنواعها أو النفايات بكافة أنواعها حتى نتلافى استمرار تلك الظاهرة السلبية بشكل تام والتي تعاني منها معظم محافظات ومناطق الجمهورية منذ زمن بعيد.

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