ضبط شخص أثناء دفن «سحر» بمقابر المحلة

تمكن أهالي منطقة بسيسة من ضبط أحد الأشخاص أثناء محاولته دفن عمل في مقابر سيدي خلف، وتم تسليمه لقسم ثالث المحلة.وأكد الأهالي أن المسئول عن المقابر لاحظ وجود شخص ينبش مقبرة، وعندما شاهده ارتبك وفر هاربا، إلا أنهم استطاعوا القبض عليه، وتبين أنه يدعى "عمرو. م. ح. ال"، يبلغ من العمر ٣٨ سنة، ومقيم بشارع النحاس، والعمل يوجد بداخله صورة شخصية لأحد الأشخاص وعظمة مدون عليها طلاسم وملفوفة بسلوك.وتم تسليمه لقسم شرطة ثالث المحلة الكبرى، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.