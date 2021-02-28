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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية تسجل 322 إصابة جديدة بكورونا

الأحد 28/فبراير/2021 - 04:24 م
كورونا في السعودية
كورونا في السعودية
نيفين أشرف
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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، عن تسجيل 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"؛ ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 377383 حالة منذ بداية الجائحة.

وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه تم تسجيل 294 حالة شفاء جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 368 ألفًا و305 حالات.

كما سجلت المملكة العربية السعودية 6 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الوفيات 6.494 حالة منذ بداية الجائحة.

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