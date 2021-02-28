السعودية تسجل 322 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، عن تسجيل 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"؛ ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 377383 حالة منذ بداية الجائحة.وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه تم تسجيل 294 حالة شفاء جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 368 ألفًا و305 حالات.كما سجلت المملكة العربية السعودية 6 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الوفيات 6.494 حالة منذ بداية الجائحة.