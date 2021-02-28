مصرع وإصابة 6 في انهيار عقار بحي الجمرك

تلقت غرفة العمليات بحي الجمرك؛ بلاغًا يفيد بانهيار أسقف داخلية لعقار قديم بشارع سيدي الجداوي بحي الجمرك وصادر له قرار هدم رقم ١٠ لسنه ٢٠١٠، وأسفر الانهيار عن ٢ حالة وفاة، و٤ حالات إصابة وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتقلي العناية الطبية اللازمة.وتنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، توجهت جميع الأجهزة المعنية على الفور لموقع العقار للتعامل مع الحادث وتم تكثيف فرق الحماية المدنية من أجل سرعة رفع أنقاض الأسقف المنهارة بالعقار.وأشار رئيس حي الجمرك؛ أنه تم فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه، كما تم الدفع بجميع المعدات الثقيلة وسيارات الإسعاف والعربات اللازمة للمساعدة في عملية رفع الانقاض، وتم وعمل كوردون وحواجز بمحيطة العقار حفاظًا على سلامة المارة.